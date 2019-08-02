В Киеве открыли станции метро Крещатик, Университет и Театральная, которые были закрыты по техническим причинам.

В Киеве возобновилось движение на красной ветке метро после сбоя, станции работают в обычном режиме.

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Напомним, в Киеве станцию метро Крещатик закрывали для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работали Университет и Театральная.

Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі. pic.twitter.com/qNPgqm5YRx — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 2, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что Киевский метрополитен откажется не только от жетонов – со временем исчезнут и зеленые карточки для оплаты проезда.