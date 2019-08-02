В Офисе президента прогнозируют снижение ставки по ипотечным кредитам до 2020 года.

В Украине до 2020 года снизятся ставки по ипотечным кредитам и составят 12-13% годовых.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук после встречи с представителями ведущих иностранных банков.

– Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется, – написал он в соцсети.

Отметим, что сейчас в Украине номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам составляют около 20% годовых. Они тесно связаны с уровнем учетной ставки, установленной Национальным банком Украины сейчас на уровне 17%.

Читайте: Большая приватизация: в Украине планируют продать государственные банки

По прогнозу НБУ, учетная ставка до конца 2022 года снизится до 8%.

Напомним, глава биржевого совета ФБ Украинская биржа Артемий Ершов высказал свое мнение относительно кредитных рейтингов компаний и страны в целом.