Фракцию партии Слуга народа в Верховной Раде Украины может возглавить Давид Арахамия.

Главой фракции Слуги народа в парламенте может стать Давид Арахамия.

– Политическая партия Слуга народа будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады – Стефанчука, на должность главы фракции – Давида Арахамию, – заявил будущий нардеп Василий Мокан.

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Давид Арахамия был четвертым в списках партии Слуга народа.

В 2014-2017 годах он возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде

Фото: David Braun