Украина ведет переговоры с западными партнерами, решая вопросы проведения налоговой амнистии.
Секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами для проведения налоговой амнистии.
– Да, мы ведем переговоры по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка. Первое, амнистия капитала должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны.
Очень часто одна из причин – это слабость самой налоговой системы, – сказал он.
Таким образом ключевым условием проведения налоговой амнистии должно стать реформирование налоговой службы.
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– Второе это ставка, по которой происходит амнистия. Это политический вопрос, поэтому где эта граница, нам еще надо определить.
И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким криминальным путем, – добавил секретарь СНБО.
Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.