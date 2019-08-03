Секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами для проведения налоговой амнистии.

– Да, мы ведем переговоры по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка. Первое, амнистия капитала должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны.

Очень часто одна из причин – это слабость самой налоговой системы, – сказал он.