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Факты / Украина / Политика

Налоговая амнистия: Данилюк рассказал об иностранных переговорах

Украина ведет переговоры с западными партнерами, решая вопросы проведения налоговой амнистии.

Налоговая амнистия: Данилюк рассказал об иностранных переговорах

Секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами для проведения налоговой амнистии.

– Да, мы ведем переговоры по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка. Первое, амнистия капитала должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны.

Очень часто одна из причин – это слабость самой налоговой системы, – сказал он.

Таким образом ключевым условием проведения налоговой амнистии должно стать реформирование налоговой службы.

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– Второе это ставка, по которой происходит амнистия. Это политический вопрос, поэтому где эта граница, нам еще надо определить.

И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким криминальным путем, – добавил секретарь СНБО.

Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Источник: Новое время

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