Авиация МВД доставила членов ЦИК к проблемному 50 избирательного округа в Покровске Донецкой области.
С помощью авиации МВД транспортировала членов ЦИК до 50 округа в Донецкой области для доставки документации в Киев.
– Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД, – говорится в сообщении.
Охранять документы будет полицейское спецподразделение.
Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.
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– Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровское.
Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов, – сказал Радченко.
Напомним, в городе Покровск в Донецкой области люди вышли на протест против возможных фальсификаций. В ОИК №50 активисты установили несколько палаток и принесли шины.
Протесты начались после того, как наблюдатели Опоры заметили расхождения в протоколах и требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух все данные, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение.