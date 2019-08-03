Авиация МВД доставила членов ЦИК к проблемному 50 избирательного округа в Покровске Донецкой области.

С помощью авиации МВД транспортировала членов ЦИК до 50 округа в Донецкой области для доставки документации в Киев.

– Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД, – говорится в сообщении.

Охранять документы будет полицейское спецподразделение.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.

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– Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровское. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов, – сказал Радченко.

Напомним, в городе Покровск в Донецкой области люди вышли на протест против возможных фальсификаций. В ОИК №50 активисты установили несколько палаток и принесли шины.

Протесты начались после того, как наблюдатели Опоры заметили расхождения в протоколах и требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух все данные, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение.