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Зеленский анонсировал встречу с Трампом: где и когда

Президент Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом.

Зеленский анонсировал встречу с Трампом: где и когда

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне

Читайте: Школа для партии Слуга народа: как проходит обучение нардепов

– Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне, – сказал Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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