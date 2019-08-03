Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки прибыл в город Трускавец Львовской области для участия в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.

Глава государства приехал во Львовскую область, чтобы принять участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.

Накануне секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что Владимир Зеленский прибудет в Трускавец, где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии Слуга народа.

Читайте: Школа для партии Слуга народа: как проходит обучение нардепов

СМИ сообщают, что перед приездом президента в отеле Rixos в Трускавце установили рамки, а будущих депутатов от Слуги народа попросили разуваться.

Также взрывотехники осмотрели канализационные люки и внутренние части лайтбоксов в центре города.

Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.