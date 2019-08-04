По мнению министра иностранных дел Павла Климкина, через несколько лет половина украинцев будет проживать за границей.

Глава МИД Павел Климкин считает, что через несколько лет половина граждан Украины будет проживать за границей.

Такое мнение он объясняет тем, что миллионы украинцев постоянно или временно уже проживают не на территории Украины.

То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей, я считаю, что через несколько лет примерно будет так – половина украинцев будет здесь, а половина украинцев будет там, – сказал глава МИД во время встречи с ветеранами войны на Донбассе.

Читайте: Украинцы получили почти 200 тыс. видов на жительство в Польше за полгода

По словам Павла Климкина, сейчас за границей проживает 20 млн украинцев.

Ранее Факты ICTV писали о том, что каждый пятый украинец находится на заработках за границей.