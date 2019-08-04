Новая украинская школа откажется от обязательной формы и объявления оценок. Как изменится школьная жизнь с 1 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

С 1 сентября 2019 года украинские школы изменятся – обязательную форму отменят, введут электронные ученические билеты, а в столовых сформируют новое меню.

Вступление в первый класс без собеседования

Конкурсный набор детей в первый класс отменяется. Теперь первоклассники будут зачислены в школы по месту их регистрации, независимо от того, специализированная эта школа или общеобразовательная. Эта норма заработала еще с прошлого года.

В школу без формы

В следующем учебном году отменяется обязательная школьная форма. Такой указ издал президент Украины Владимир Зеленский в июне.

В школу в светоотражающем жилете

В силу вступает новое правило: ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой.

Электронный ученический билет

Все школьники, вместо обычных ученических билетов, получат новые – электронные. Это позволит родителям отслеживать перемещение ребенка по городу с помощью специального приложения, а школьникам избегать очередей в метро.

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Свободный выбор формы обучения

Для детей, которые вынуждены пропускать уроки из-за болезней или занятия спортом, музыкой, учителя будут составлять специальный учебный план.

Отдельные уроки может проводить не учитель

В рамках сетевой формы обучения отдельные уроки сможет проводить кружок или организация. Благодаря такому подходу хотят решить проблему нехватки профильных учителей.

Объявление оценок школьников

Учителям запретят объявлять на весь класс оценки учеников. Непосредственно на уроке учитель может общими фразами оценить ответ ученика, но оценку в баллах должен выставлять в дневник на перемене или после уроков в индивидуальном порядке.

Школы без досок почета

В школах больше не будет досок почета отличников в учебе. Дети разные, и способности у них тоже разные – кто-то лучше в спорте, кто-то в пении, каждый талантливый по-своему.

Новое меню в столовой

Мультипрофильное меню должно появится во всех школах Киева до конца 2019-2020 учебного года. Обед не станет дороже, потому что продукты в нем не изменятся. Новация в том, что обед в столовой будет напоминать шведский стол, где учащиеся смогут сами выбирать, что съесть.

Новая программа ВНО-2020 по украинской литературе

В новом учебном году изменилась программа ВНО по украинской литературе, некоторые произведения убрали, некоторые добавили.

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.