Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Слуги народа серьезным разговором в случае невыполнения должностных обязанностей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на народных депутатов возложена серьезная ответственность.

Поэтому они должны выполнять свои должностные обязанности своевременно.

У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит серьезная ответственность. На них лежит такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Даже чтобы они об этом не думали, – сказал Владимир Зеленский.

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Президент также добавил, что в случае невыполнения обязанностей нардепов ждет серьезный разговор.

То есть я не хочу и не буду влиять на партию, но, если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с этими депутатами, – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Владимир Зеленский предлагает безвиз с рядом стран для развития медицинского туризма.