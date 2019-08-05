С первого ноября в реквизите расчетного документа Счет должны указывать номер счета плательщика/получателя только по стандарту IBAN.

Вы можете найти этот номер в своем договоре или системе интернет-банкинга, также можно обратиться в контакт-центр или отделение банка. (Номер счета не то же самое, что номер карты, который указан на карточке).