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Факты / Украина / Бизнес и финансы
IBAN в Украине: что это, зачем и как будет работать

С 5 августа 2019 в Украине стартует введения международного номера банковского счета IBAN. Что это означает для рядового украинца и повлияет ли на систему расчетов – читайте на сайте Факты ICTV.

Что такое IBAN и почему это важно именно сейчас?

International Bank Account Number – это международный формат кода банковского счета. Используется для осуществления международных банковских переводов.

С 1 ноября IBAN-стандарт станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.

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Почему IBAN это хорошо?

Во-первых, это легкость получения переводов на валютные счета заграницей. Во-вторых, упрощение и повышенная точность внутренних и иностранных исходящих переводов.

Номер в этом стандарте можно верифицировать при отправке перевода контрольной цифрой. Это уменьшит количество ложных переводов.

В чем отличие IBAN от обычного счета?

Стандарт номера IBAN предусматривает 29 букв и цифр, а в Украине сейчас действует требование о 14-ти значный счет.

По международным номером банковского счета межбанковские платежи осуществляются быстрее и стоят дешевле.

Как теперь будет выглядеть счет по стандарту IBAN?

Международный банковский счет состоит из 29 значений и имеет следующий стандарт:

UA nn bbbbbb ccccccccccccccccccc – где:
UA – код страни;
nn – контрольный разряд (генерируется банком);
bbbbbb – код МФО банка, в котором открыт счет;
ccccccccccccccccccc – номер счета клиента.

Как будет работать этот счет?

 

С первого ноября в реквизите расчетного документа Счет должны указывать номер счета плательщика/получателя только по стандарту IBAN.

Вы можете найти этот номер в своем договоре или системе интернет-банкинга, также можно обратиться в контакт-центр или отделение банка. (Номер счета не то же самое, что номер карты, который указан на карточке).

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