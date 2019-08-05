Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения взятки главе Офиса президента Андрею Богдану.

После обращения мэра Киева Виталия Кличко в Национальном антикоррупционном бюро начали расследование в отношении возможного подкупа главы Офиса президента Андрея Богдана.

– Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 369 УК Украины Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, – говорится в сообщении.

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Факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

Напомним, что 24 июля Офис президента направил в правительство просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА.