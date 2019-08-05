В Киевской области полиция задержала водителя такси, который приковал пассажира цепью в подвале из-за долга.

В отделение полиции Киевской области обратился 38-летний житель города Сумы. Он сообщил, что его удерживал в подвале таксист из-за долга за неоплаченную поездку в размере 7 тыс. грн.

Мужчина заказал такси в Сумы, но водитель попросил рассчитаться за поездку, не доехав до места назначения. Но пассажир сообщил, что на счету нет денег.

Тогда таксист отвез его в ближайшее отделение банка, но у мужчины уже была задолженность, поэтому в займе ему отказали.

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Под Киевом таксист приковал пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки / 3 фотографии

После этого таксист отвез пассажира в собственный гараж в Софиевской Борщаговке. В подвале он связал ему ногу цепью и закрыл на семь часов.

Пострадавший нашел в помещении инструменты, с помощью которых вышел.

Водителю такси грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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