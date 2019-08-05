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Факты / Украина

Платила 1 тыс. грн: за скупку голосов на выборах женщине грозит до 7 лет тюрьмы

В Подольске Одесской области женщину обвиняют в скупке голосов на выборах в Верховную Раду 2019.

Платила 1 тыс. грн: за скупку голосов на выборах женщине грозит до 7 лет тюрьмы

Котовская местная прокуратура направила в суд акт в отношении женщины, которую подозревают в подкупе голосов во время выборов в Верховную Раду.

Следствие установило, что во время предвыборной кампании женщина предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос за 1 тыс. грн.

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За эту сумму избиратель должен был проголосовать за одного из кандидатов в округе. Всего женщине удалось “купить” 16 голосов.

Во время обысков полицейские изъяли записи с фамилиями людей, которым выплатили деньги.

За подкуп избирателей закон предусматривает наказание – от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 1 августа ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех 199 округов.

Источник: Прокуратура

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