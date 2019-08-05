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Факты / Украина

О полном составе правительства еще рано говорить – Разумков

Пока еще рано говорить о полном составе правительства, которое сформируют после начала работы Верховной Рады девятого созыва.

разумков

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что еще нельзя говорить о составе нового правительства.

Он добавил, что пока не готов обсуждать данный вопрос.

– Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый Кабинет министров, – сказал Разумков.

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Председатель партии Слуга народа заявил, что украинцы дали им возможность изменить ситуацию в стране к лучшему.

Он также считает, что за пять лет можно будет создать условия, которые не дадут Украине повернуть назад.

К слову, внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил, что введенные в действие этапы медреформы не будут отменять.

Источник: Коммерсант

Фото: УНИАН

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