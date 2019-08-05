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Факты / Украина

Ryanair вдвое увеличит количество рейсов и маршрутов в Украину

В ноябре 2019 года количество рейсов и маршрутов лоукостера Ryanair в Украине увеличится до 40.

Ryanair

Ryanair увеличит количество рейсов и маршрутов в Украине в ноябре 2019 года, когда на полную заработает расписание зимнего сезона полетов 2019-2020 годов.

В ноябре 2018 года маршрутная сеть лоукостера насчитывала 17 направлений из Киева и Львова. В ноябре 2019 года она будет включать 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Количество рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю.

Читайте: Ручная кладь Ryanair: что можно брать на борт и размеры багажа

Наиболее значительное увеличение количества рейсов и направлений ждет аэропорт Борисполь. С ноября маршрутная сеть будет включать 26 направлений, по которым будут происходить 80 рейсов в неделю.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ryanair распродает билеты на октябрь и ноябрь.

Источник: Аvianews

Фото: Ryanair

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