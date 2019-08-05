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Факты / Украина

Дело Гандзюк: почему ГПУ заключила соглашение с Павловским без ведома отца

Отец Екатерины Гандзюк жалуется, что ГПУ заключила соглашение с подозреваемым в организации убийства его дочери Игорем Павловским без его ведома.

Дело Гандзюк: почему ГПУ заключила соглашение с Павловским без ведома отца

Отец Екатерины Гандзюк Виктор жалуется, что Генеральная прокуратура заключила соглашение с подозреваемым в организации убийства его дочери Игорем Павловским и направила в суд обвинительный акт без его ведома.

Теперь правоохранители считают Павловского не организатором нападения, а только лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.

По словам Виктора Гандзюка, информация о Павловском для него и его адвоката вообще закрыта.

Также отец убитой активистки узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного суда.

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Со своей стороны в ГПУ объясняют свои действия нормой закона. В апреле 2019 на основании полученных доказательств в ходе досудебного расследования Павловскому было изменено подозрение на ч.1.ст.396 УК (Заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления). По этой статье предусмотрена ответственность за причинение вреда общественным интересам.

– Поэтому соглашение с обвиняемым заключается без письменного согласия с потерпевшей стороной, – заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Напомним, 4 июня Сергей Торбин, который организовал нападение на активистку Екатерину Гандзюк, признал себя виновным.

Источник: Укрправда

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