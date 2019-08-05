Одна из крупнейших компаний-поставщиков дизельного топлива из России прекратила сотрудничество с Украиной в период, когда начинается сбор урожая.

Один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Украине Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России трубопроводным транспортом. По этому трубопроводу в Украину импортировалось 41% всего потребляемого Украиной дизельного топлива.

Исходя из данных экспертов, опрошенных журналистами, проблема, которая возникла, показала, что Украина так и не достигла энергетической безопасности. Правительство должно немедленно искать способы компенсировать объемы рынка.

– Проблема в том, что мы долгое время полагались на Россию. Вот возникает проблема – и у нас топливный кризис. Купить можно в любой стране мира, как альтернатива – Беларусь и Турция, перспективный рынок также в Азербайджане. Но здесь уже вопрос: какова будет цена и на каких условиях будут поставки, – рассказал экономист Александр Охрименко.

По словам Охрименка, в этой ситуации важно на затягивать, а как можно скорее решить вопрос, подняв его на самом высоком государственном уровне.

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– Если говорить о поставках топлива по железной дороге, то напомню, что Укрзализныця – государственное учреждение, подчиненное правительству. Поэтому именно правительство должно этим заниматься. Также – Мининфраструктуры. Эти две организации во главе с руководителями страны должны придумать разумный план выхода из этой ситуации. Проблему нужно решать только на государственном уровне, – заявил экономист.

Прекращение поставок дизельного топлива из России совпало с началом сбора урожая. В этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация не поддержала автоматическую индексацию тарифов УЗ.

Источник: 5 канал