В Одессе рекомендовано не купаться на всех пляжах из-за ливней, которые прошли в городе на днях.

Одесситам и гостям города рекомендуют не купаться на всех пляжах города.

Согласно сообщению Одесского городского совета, такая рекомендация возникла в связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа в городе.

– С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города, – говорится в сообщении.

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Власти обещают сообщить дополнительно, когда снова можно будет купаться в море.

Как сообщалось, сильный ливень в Одессе затопил улицы и автомобили, а также разрушил дороги.