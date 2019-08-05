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Факты / Украина

Вычистим их: советник Зеленского заявил о смотрящих за госреестрами

Советник Зеленского Михаил Федоров считает необходимым провести аудит госреестров, чтобы “вычистить” оттуда смотрящих от криминала.

Вычистим их: советник Зеленского заявил о смотрящих за госреестрами

Новая власть в Украине проведет международный аудит всех государственных реестров.

Об этом уже есть предварительные договоренности с  организациями из Эстонии и Литвы, заявил советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров.

По его словам, на выполнение этой задачи пойдут донорские деньги, которые уже собраны.

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Федоров подчеркнул, что на данный момент за каждым реестром в нашей стране стоит смотрящий от криминала, у которого необходимо брать разрешение на какие-либо изменения в системе.

– Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим, – заявил советник президента.

Напомним, Зеленский пригрозил депутатам Слуги народа серьезным разговором в случае невыполнения должностных обязанностей.

Фото: Михаил Федоров

Источник: ЛІГА.net

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