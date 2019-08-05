В Конституционном суде объяснили, как выполнять условия договора об уплате алиментов в иностранной валюте.

Минимальный размер алиментов не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В ст. 524 Гражданского кодекса Украины указано, что обязательство должно быть выражено в денежной единице Украины – гривне. Но стороны могут определить денежный эквивалент в иностранной валюте.

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Соответственно, платить алименты по закону нужно в гривне.

Но, если в договоре об уплате алиментов определен денежный эквивалент в иностранной валюте, то плательщик должен платить алименты, ориентируясь на курс валюты по состоянию на день, когда он переводит средства.

Ранее Факты ICTV писали о том, как подать на алименты.

Источник: Верховный Суд Украины