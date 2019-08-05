PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как платить алименты в иностранной валюте

В Конституционном суде объяснили, как выполнять условия договора об уплате алиментов в иностранной валюте.

Как платить алименты в иностранной валюте

Минимальный размер алиментов не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В ст. 524 Гражданского кодекса Украины указано, что обязательство должно быть выражено в денежной единице Украины – гривне. Но стороны могут определить денежный эквивалент в иностранной валюте.

Читайте: Долги по алиментам: как заставить платить

Соответственно, платить алименты по закону нужно в гривне.

Но, если в договоре об уплате алиментов определен денежный эквивалент в иностранной валюте, то плательщик должен платить алименты, ориентируясь на курс валюты по состоянию на день, когда он переводит средства.

Ранее Факты ICTV писали о том, как подать на алименты.

Источник: Верховный Суд Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Умное освещение и проверка воздуха. В Киеве появилась сверхсовременная улица
Самые дешевые авиабилеты – украинцы создали Telegram-бот для мониторинга
15 лет украинским воздушным силам – как празднуют и история
Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии
Из 50-ти аэропортов работает 15. Как улучшить украинскую авиацию и удешевить билеты
Не дипломом единым: на что обращают внимание работодатели
Шри-Ланка отменила плату за визу для граждан Украины
В Киеве реконструировали детскую железную дорогу: как записать ребенка на обучение
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка