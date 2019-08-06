Авиакомпания Windrose заключила контракт на осуществление президентских перевозок.

Авиакомпания Windrose в 2019 году будет осуществлять перевозки важных персон Украины на среднемагистральных направлениях.

Соответствующий контракт на сумму 35,1 млн грн был заключен до 31 декабря 2019 года по итогам переговоров. Оплату произвело госпредприятие Украина.

Контракт на осуществление президентских рейсов зарегистрирован в системе ProZorro.

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Кроме так называемых литерных перевозок, Windrose также будет предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия Украина.

К слову, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится в сентябре.