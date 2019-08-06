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Факты / Украина / Политика

ГБР расследует незаконное пересечение границы Януковичем

ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки Виктора Януковича через государственную границу Украины.

ГБР расследует незаконное пересечение границы Януковичем

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении факта организации незаконной переправки сбежавшего экс-президента Виктора Януковича через государственную границу Украины.

– Следователи ГБР проверят информацию по организации бывшим президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов, – сообщили в ведомстве.

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Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ст. 366 Служебный подлог, ст. 332 Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и ст. 358 Использование заведомо поддельного документа Уголовного кодекса Украины.

Напомним, беглый президент Виктор Янукович, осужденный к 13 годам за госизмену, надеется вернуться в Украину.

Источник: ГБР

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