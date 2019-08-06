ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки Виктора Януковича через государственную границу Украины.

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении факта организации незаконной переправки сбежавшего экс-президента Виктора Януковича через государственную границу Украины.

– Следователи ГБР проверят информацию по организации бывшим президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов, – сообщили в ведомстве.

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Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ст. 366 Служебный подлог, ст. 332 Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и ст. 358 Использование заведомо поддельного документа Уголовного кодекса Украины.

Напомним, беглый президент Виктор Янукович, осужденный к 13 годам за госизмену, надеется вернуться в Украину.

Источник: ГБР