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Факты / Украина / Политика

Когда Рада соберется на первое заседание – возможная дата

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в начале сентября.

Верховна Рада

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сомневается, что первое заседание парламента состоится до 1 сентября.

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– До 1 сентября, поскольку я юрист и понимаю сроки начала Верховной Рады, наверное, она не успеет начать работу, — сказал он.

По его словам, это зависит от количества судебных процессов.

Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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