Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сомневается, что первое заседание парламента состоится до 1 сентября.

Результаты выборов в Раду: в 210 округе на Черниговщине не успели подсчитать голоса

– До 1 сентября, поскольку я юрист и понимаю сроки начала Верховной Рады, наверное, она не успеет начать работу, — сказал он.