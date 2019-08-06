Причиной оккупации Крыма Россией могла стать конкуренция между сверхдержавами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Крым был оккупирован Россией из-за конкуренции сверхдержав.

– Рост конкуренции между великими державами. Состязание. И мы видим последствия этого на примере Крыма… От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря, – заявил Столтенберг.

По его словам, на проявления гибридной войны Альянс ответил самой большой адаптацией за это поколение.

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Генсек НАТО добавил, что для оккупации Крыма использовали военнослужащих в форме без знаков отличия, что также является частью гибридной угрозы.

К слову, из-за добычи песка оккупантами в Крыму повреждены 33 га Бакальской косы.