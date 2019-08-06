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Факты / Украина

Перевозчики перекрывали международную трассу Киев – Чоп

В селе Запытов Львовской области перевозчики перекрывали трассу Киев – Чоп.

киев-чоп

6 августа в 9.30 грузовые перевозчики перекрывали участок международной трассы Киев – Чоп в селе Запытов Львовской области.

Причиной акции стало недостаточное количество разрешений на выполнение международных транспортных перевозок.

С 23 июля Укртрансбезопасность, согласно приказу №572 Министерства инфраструктуры, ограничила выдачу таких разрешений.

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По словам одного из перевозчиков, раньше во Львове в день выдавали примерно 300 универсальных разрешений и примерно 70-80 транзитных. Сейчас в день выдают 60 разрешений.

Он добавил, что в пунктах выдачи огромные очереди, а люди ждут по несколько дней.

Протестующие перекрывали участок трассы и ходили по пешеходному переходу, не пропуская транспорт.

Акция началась в 9.55, а в 11.00 дорогу полностью разблокировали. Движение по трассе было восстановлено.

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Перевозчики перекрывали международную трассу Киев – Чоп / 3 фотографии

Напомним, в ноябре митингующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Они требовали решить вопрос о криминальной ситуации в области, вырубке лесов, ремонте дорог.

Источник: zaxid.net

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