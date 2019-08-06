В селе Запытов Львовской области перевозчики перекрывали трассу Киев – Чоп.
6 августа в 9.30 грузовые перевозчики перекрывали участок международной трассы Киев – Чоп в селе Запытов Львовской области.
Причиной акции стало недостаточное количество разрешений на выполнение международных транспортных перевозок.
С 23 июля Укртрансбезопасность, согласно приказу №572 Министерства инфраструктуры, ограничила выдачу таких разрешений.
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По словам одного из перевозчиков, раньше во Львове в день выдавали примерно 300 универсальных разрешений и примерно 70-80 транзитных. Сейчас в день выдают 60 разрешений.
Он добавил, что в пунктах выдачи огромные очереди, а люди ждут по несколько дней.
Протестующие перекрывали участок трассы и ходили по пешеходному переходу, не пропуская транспорт.
Акция началась в 9.55, а в 11.00 дорогу полностью разблокировали. Движение по трассе было восстановлено.
Напомним, в ноябре митингующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Они требовали решить вопрос о криминальной ситуации в области, вырубке лесов, ремонте дорог.
Источник: zaxid.net