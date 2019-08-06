После появления международного номера банковского счета IBAN могут наблюдаться задержки платежей по кредитам.

Старший юрист юридической фирмы EVRIS Катерина Брэдуляк считает, что появление международного номера банковского счета IBAN в Украине может привести к задержкам платежей по кредитам и судам, которые вызваны указанным фактом.

По ее словам, на систему IBAN должны перевести и счета для погашения кредитов и если банки не смогут доработать программное обеспечение, то могут наблюдаться проблемы в оплате по кредитам.

– В результате, если платежи по кредиту будут поступать на счета не в срок, указанный в графике платежей, у клиента возникнет просрочка по кредиту, – сказала Брэдуляк.

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Если же подобные ситуации возникнут, а банки не будут признавать свою ответственность за проблемы в работе программного обеспечения, то это приведет к судебным разбирательствам.

Юрист добавила, что новые счета будут открываться уже с номером IBAN, а существующие переведут до 1 ноября 2019 года.

Напомним, введение международного номера банковского счета IBAN в Украине началось 5 августа.