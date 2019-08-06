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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Появление IBAN в Украине может вызвать задержки кредитных платежей – юрист

После появления международного номера банковского счета IBAN могут наблюдаться задержки платежей по кредитам.

Кредитная карта

Старший юрист юридической фирмы EVRIS Катерина Брэдуляк считает, что появление международного номера банковского счета IBAN в Украине может привести к задержкам платежей по кредитам и судам, которые вызваны указанным фактом.

По ее словам, на систему IBAN должны перевести и счета для погашения кредитов и если банки не смогут доработать программное обеспечение, то могут наблюдаться проблемы в оплате по кредитам.

– В результате, если платежи по кредиту будут поступать на счета не в срок, указанный в графике платежей, у клиента возникнет просрочка по кредиту, – сказала Брэдуляк.

Читайте: IBAN в Украине: что это, зачем и как будет работать

Если же подобные ситуации возникнут, а банки не будут признавать свою ответственность за проблемы в работе программного обеспечения, то это приведет к судебным разбирательствам.

Юрист добавила, что новые счета будут открываться уже с номером IBAN, а существующие переведут до 1 ноября 2019 года.

Напомним, введение международного номера банковского счета IBAN в Украине началось 5 августа.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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