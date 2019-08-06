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Wizz Air открывает 6 новых рейсов из Одессы – куда летят

Самолеты Wizz Air будут летать из Одессы в шесть европейских городов начиная с ноября 2019 года.

Wizz Air открывает 6 новых рейсов из Одессы – куда летят

Wizz Air запустит новые рейсы из Одессы в шесть европейских городов. Самолеты венгерской бюджетной авиакомпании будут летать в Будапешт, Берлин, Гданск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.

Добраться из Одессы в эти города благодаря рейсам Wizz Air можно будет с начала ноября текущего года дважды в неделю.

Читайте: Ручная кладь Wizz Air: что можно и нельзя брать на борт

Также с 28 октября будут запущены рейсы со Львова в Ларнаку (Кипр).

Как сообщалось, в августе Wizz Air отменяет часть рейсов из Киева сразу по 17 направлениям.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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