Спикеры международной конференции IDEC дали пять советов, как воспитать счастливого ребенка.

В Киеве состоялось главное образовательное событие года для учителей и родителей – конференция IDEC: Education NOW, которая ежегодно путешествует по миру.

Столица Украины принимала конференцию впервые за 26 лет. Ответ на вопрос Как вырастить счастливого и успешного ребенка искали около 800 участников из 25 стран, в том числе 45 топ-звезд мирового образования.

– Изменения в образовании будут касаться всех школ, а не только тех, где директора и учителя иногда идут против правил, чтобы развивать демократическое образование. Важно, чтобы этим благом могли сегодня пользоваться все семьи, чтобы каждый ребенок имел шанс развивать свой талант и свою личность, – отметила Лилия Гриневич.







Как вырастить счастливого ребенка – топ-5 советов от экспертов / 2 фотографии

Во время конференции звездные спикеры IDEC рассказали о том, почему пора отказаться от образовательных фабрик, желание все контролировать – зло, воспитание кошельком – путь в никуда, а школа – место для беседы.

Отказаться от образовательных фабрик

Основатель сети демократических школ и конференции IDEC Яков Гехт отмечает, что мы созданы разными, непохожими и уникальными.

– Однако в индустриальную эпоху, когда люди научились строить фабрики и за короткий промежуток времени производить много одинаковых вещей, кто-то задумался: зачем нам столько разных людей? Давайте построим для них фабрику, и они будут одинаковые. И назовем ее школой. Идея проста: соберем в “коробке” людей одного возраста, выберем для них одинаковый учебный план, пусть проходят его все одновременно, с тем же учителем. Цель традиционного образования – уравнять всех людей, – объясняет советник шести министров образования Израиля.

Он добавляет, что цель демократического образования – помочь каждому ребенку найти свою уникальность. Пора отказаться от “образовательных фабрик”, и позволить ребенку формировать свой учебный план.

Предоставить ребенку свободу действий

В 2021 году школа Summerhill отпразднует 100-летие со дня основания.

– Кто бы мог подумать? Безумной идее “доверять детям”, пришедшей в голову одному шотландцу, уже почти век. Наши студенты создают правила школы и сами выбирают, как провести свой день. Мы убедились на собственном опыте: если убрать внешнее принуждение “делай, потому что так нужно” и уберечь ребенка от нашего желания “причинить добро”, можно вырастить личность, которая имеет жажду исследования, и знает, что и почему хочет. Такой ребенок осознает свою свободу и умеет жить с ней – нести ответственность за свой выбор, – рассказывает Генри Рэдхэд, внук создателя легендарной демократической школы Summerhill и один из руководителей этой школы сегодня.

Не воспитывать кошельком

Некоторые родители платят ребенку – за выполненную домашнюю работу, помощь по дому или хорошее поведение в школе. Это хорошая идея, если цель – развить в ребенке корысть и поиск выгоды во всем.

– Однако представьте: если кончится ресурс, вы просто не сможете объясниться, – говорит Паата Амонашвили, педагог, психолог, президент Международного центра гуманной педагогики. – Деньги не взрастят в ребенке сочувствие, любовь и заботу об окружающих. Их можно познать только благодаря атмосфере искренности, внимания и поддержки, которой родители окружают детей.

Он объясняет, что в таком случае, при любых обстоятельствах рядом с вами будет единомышленник, соратник и друг – ваш ребенок.

Не решайте будущее ребенка за него

– Меня часто спрашивают: как заставить ребенка готовиться к экзаменам? – говорит Дима Зицер, блоггер, спикер TED.

Вместе с тем педагог спрашивает, а кто дал вам право заставлять, побуждать или решать что-то за ребенка? Он говорит, что успех не связан с оценками. Помните, что ни один экзамен не помешает вашему ребенку добиться своей цели.

Единственное, что может помешать – отсутствие родительской поддержки.

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Например, его дочь провалила ЕГЭ (российский аналог ВНО, – Ред.) по математике. Вместо того, чтобы корить себя и ставить крест на своей жизни, она поступила в американскую театральную школу.

– Да, в мире есть профессии, которые не требуют математики. Через некоторое время, для лучшего понимания персонажей, дочь захотела изучать психологию. Оказалось, что без ЕГЭ по математике ее не возьмут в вуз. Чем закончилась история? За две недели дочь подготовилась и набрала проходной балл. Так бывает, когда человек понимает, зачем ей нужен тот или иной экзамен, – рассказывает глава альтернативной школы Апельсин.

Не контролировать все

Сегодня все чаще можно услышать слово VUCA. Оно состоит из первых букв английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).

– Единственная возможность для родителей и учителей сосуществовать с VUCA в современном мире – не пытаться все контролировать. Именно из-за этого желания в пространстве родители-ученики-учителя мы теряем взаимное доверие, безопасность, открытость и в конце концов радость от общения. Чтобы этого избежать, нужно учиться видеть и слышать друг друга, – рассказывает Ирэна Пранскевичюте, консультант системных трансформаций, эксперт в исследованиях Еврокомиссии.











Как вырастить счастливого ребенка – топ-5 советов от экспертов / 3 фотографии

День в школе начинается с того, что педагоги несколько часов вместе с детьми слушают музыку, которую они облюбовали сегодня. Это нужно, чтобы избавиться от предубеждений и лучше понять друг друга.

Напомним, с 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%. Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов оклада к 2023 году.