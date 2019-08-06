Спикеры международной конференции IDEC дали пять советов, как воспитать счастливого ребенка.
В Киеве состоялось главное образовательное событие года для учителей и родителей – конференция IDEC: Education NOW, которая ежегодно путешествует по миру.
Столица Украины принимала конференцию впервые за 26 лет. Ответ на вопрос Как вырастить счастливого и успешного ребенка искали около 800 участников из 25 стран, в том числе 45 топ-звезд мирового образования.
– Изменения в образовании будут касаться всех школ, а не только тех, где директора и учителя иногда идут против правил, чтобы развивать демократическое образование. Важно, чтобы этим благом могли сегодня пользоваться все семьи, чтобы каждый ребенок имел шанс развивать свой талант и свою личность, – отметила Лилия Гриневич.
Во время конференции звездные спикеры IDEC рассказали о том, почему пора отказаться от образовательных фабрик, желание все контролировать – зло, воспитание кошельком – путь в никуда, а школа – место для беседы.
Отказаться от образовательных фабрик
Основатель сети демократических школ и конференции IDEC Яков Гехт отмечает, что мы созданы разными, непохожими и уникальными.
– Однако в индустриальную эпоху, когда люди научились строить фабрики и за короткий промежуток времени производить много одинаковых вещей, кто-то задумался: зачем нам столько разных людей? Давайте построим для них фабрику, и они будут одинаковые. И назовем ее школой.
Идея проста: соберем в “коробке” людей одного возраста, выберем для них одинаковый учебный план, пусть проходят его все одновременно, с тем же учителем. Цель традиционного образования – уравнять всех людей, – объясняет советник шести министров образования Израиля.
Он добавляет, что цель демократического образования – помочь каждому ребенку найти свою уникальность. Пора отказаться от “образовательных фабрик”, и позволить ребенку формировать свой учебный план.
Предоставить ребенку свободу действий
В 2021 году школа Summerhill отпразднует 100-летие со дня основания.
– Кто бы мог подумать? Безумной идее “доверять детям”, пришедшей в голову одному шотландцу, уже почти век. Наши студенты создают правила школы и сами выбирают, как провести свой день.
Мы убедились на собственном опыте: если убрать внешнее принуждение “делай, потому что так нужно” и уберечь ребенка от нашего желания “причинить добро”, можно вырастить личность, которая имеет жажду исследования, и знает, что и почему хочет.
Такой ребенок осознает свою свободу и умеет жить с ней – нести ответственность за свой выбор, – рассказывает Генри Рэдхэд, внук создателя легендарной демократической школы Summerhill и один из руководителей этой школы сегодня.
Не воспитывать кошельком
Некоторые родители платят ребенку – за выполненную домашнюю работу, помощь по дому или хорошее поведение в школе. Это хорошая идея, если цель – развить в ребенке корысть и поиск выгоды во всем.
– Однако представьте: если кончится ресурс, вы просто не сможете объясниться, – говорит Паата Амонашвили, педагог, психолог, президент Международного центра гуманной педагогики. – Деньги не взрастят в ребенке сочувствие, любовь и заботу об окружающих.
Их можно познать только благодаря атмосфере искренности, внимания и поддержки, которой родители окружают детей.
Он объясняет, что в таком случае, при любых обстоятельствах рядом с вами будет единомышленник, соратник и друг – ваш ребенок.
Не решайте будущее ребенка за него
– Меня часто спрашивают: как заставить ребенка готовиться к экзаменам? – говорит Дима Зицер, блоггер, спикер TED.
Вместе с тем педагог спрашивает, а кто дал вам право заставлять, побуждать или решать что-то за ребенка? Он говорит, что успех не связан с оценками. Помните, что ни один экзамен не помешает вашему ребенку добиться своей цели.
Единственное, что может помешать – отсутствие родительской поддержки.
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Например, его дочь провалила ЕГЭ (российский аналог ВНО, – Ред.) по математике. Вместо того, чтобы корить себя и ставить крест на своей жизни, она поступила в американскую театральную школу.
– Да, в мире есть профессии, которые не требуют математики. Через некоторое время, для лучшего понимания персонажей, дочь захотела изучать психологию. Оказалось, что без ЕГЭ по математике ее не возьмут в вуз. Чем закончилась история?
За две недели дочь подготовилась и набрала проходной балл. Так бывает, когда человек понимает, зачем ей нужен тот или иной экзамен, – рассказывает глава альтернативной школы Апельсин.
Не контролировать все
Сегодня все чаще можно услышать слово VUCA. Оно состоит из первых букв английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).
– Единственная возможность для родителей и учителей сосуществовать с VUCA в современном мире – не пытаться все контролировать. Именно из-за этого желания в пространстве родители-ученики-учителя мы теряем взаимное доверие, безопасность, открытость и в конце концов радость от общения.
Чтобы этого избежать, нужно учиться видеть и слышать друг друга, – рассказывает Ирэна Пранскевичюте, консультант системных трансформаций, эксперт в исследованиях Еврокомиссии.
День в школе начинается с того, что педагоги несколько часов вместе с детьми слушают музыку, которую они облюбовали сегодня. Это нужно, чтобы избавиться от предубеждений и лучше понять друг друга.
Напомним, с 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%. Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов оклада к 2023 году.