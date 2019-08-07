Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в начале сентября.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сомневается, что первое заседание парламента состоится до 1 сентября.

– До 1 сентября, поскольку я юрист и понимаю сроки начала Верховной Рады, наверное, она не успеет начать работу, — сказал он.

По его словам, это зависит от количества судебных процессов.

Как заявил 6 августа представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, первое заседание Верховной Рады IX созыва должно состояться 3 сентября.

Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.