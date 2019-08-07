Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поднять вопрос нормандского формата во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 19 августа поднимет вопрос встречи в нормандском формате.

По словам президента Франции, страна настроена на достижение результатов в нормандском формате в сжатые сроки.

Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон выразил соболезнования в связи со смертью четырех украинских военных на Донбассе.

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Он также похвалил Зеленского за конструктивные действия по урегулированию конфликта на Донбассе.

К слову, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о возможном проведении встречи в нормандском формате.

Источник: пресс-служба Елисейского дворца