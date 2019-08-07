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Факты / Украина / Политика

Методом жеребьевки: фракцию Слуги народа поделят на 15 групп

Группы в парламентской фракции партии Слуга народа будут сформированы методом жеребьевки.

Методом жеребьевки: фракцию Слуги народа поделят на 15 групп

В парламентской фракции партии Слуга народа методом жеребьевки депутатов поделят на группы.

– 15 заместителей – это не 15 “смотрящих”. Эти люди будут не управлять, а координировать работу. Группы мы формируем путем жеребьевки.

Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы, – сообщила пресс-секретарь партии Слуга народа Евгения Кравчук

По ее словам, группы во фракции формируются, чтобы эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию.

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– Благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение, – рассказала Кравчук.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, как будут распределяться должности в Верховной Раде Украины среди депутатов от партии Слуга народа.

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