Группы в парламентской фракции партии Слуга народа будут сформированы методом жеребьевки.
В парламентской фракции партии Слуга народа методом жеребьевки депутатов поделят на группы.
– 15 заместителей – это не 15 “смотрящих”. Эти люди будут не управлять, а координировать работу. Группы мы формируем путем жеребьевки.
Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы, – сообщила пресс-секретарь партии Слуга народа Евгения Кравчук
По ее словам, группы во фракции формируются, чтобы эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию.
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– Благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение, – рассказала Кравчук.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, как будут распределяться должности в Верховной Раде Украины среди депутатов от партии Слуга народа.