PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)

Погода в Украине 7 августа будет дождливой на Западе и Севере и солнечной по всей остальной территории.

Погода

7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди и грозы.

Днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 7 августа

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, на Левобережье местами 7-9°С; днем 26-31°С, в восточных областях 22-27°С.

В Киеве облачно и без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 27-29°С.

Ранее Факты ICTV писали, что в августе на всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка