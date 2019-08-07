Погода в Украине 7 августа будет дождливой на Западе и Севере и солнечной по всей остальной территории.
7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди и грозы.
Днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 7 августа
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, на Левобережье местами 7-9°С; днем 26-31°С, в восточных областях 22-27°С.
В Киеве облачно и без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 27-29°С.
Ранее Факты ICTV писали, что в августе на всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода.
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