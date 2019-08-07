На что стоит посмотреть во Львове на выходных, где можно остановиться на ночь и что необычного можно попробовать – читайте в материале Фактов ICTV.

Еще со школьных и студенческих времен мы ассоциируем сентябрь с активным возвращением в рабочий ритм. Однако перед окончанием лета у нас еще есть государственный выходной на День независимости, поэтому этот уикенд надо провести максимально продуктивно.

Отличный способ развлечься на выходных – отправиться в путешествие в другой город, например, во Львов. Тем более что в День независимости Львов расцветает вышивками и предлагает большой спектр развлечений.

Поэтому где остановиться во Львове, чтобы полностью расслабиться, что необычного можно найти в маленьком магазине в центре города и куда сходить погулять – читайте далее в материале.

Где остановиться во Львове?

Первое, что нужно сделать, планируя поездку, – найти себе жилье. В зависимости от цели вашего отдыха и бюджета, можно выбрать отель, хостел или целую квартиру.

Отель

Если вы хотите вдоволь отдохнуть и расслабиться в этом путешествии, то лучший вариант – это отель, желательно с завтраком.

Кстати, на подобные праздники львовские отели иногда проводят какие-то акции, и если поискать – можно найти что-то интересное.

К примеру, Grand Hotel Lviv Luxury & SPA предлагает гостям одну бесплатную ночь: три ночи по цене двух.































Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 8 фотографий

Часто бывает, что туристам не хватает двух дней, чтобы посетить все места во Львове. Именно поэтому Grand Hotel Lviv решил предоставить одну ночь в подарок, чтобы вы успели увидеть все, что запланировали.

Стоимость проживания за одну ночь – от 2 600 грн.

К тому же здесь еще и завтраки входят в стоимость. В ресторане Grand SoLie вы не только попробуете утонченные блюда, но и получите колоссальное эстетическое удовольствие.

Лучшим завершением активного дня будет вечер в Oasis Infinity Pool & SPA, который находится на территории отеля. Большой бассейн, джакузи, шесть различных саун, сенная комната – отдых на любой вкус.

Хостел











Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 3 фотографии

Если вы планируете более бюджетный отдых, то стоит остановиться в хостеле. На Booking.com можно подобрать удобный для себя вариант. И это не обязательно должна быть небольшая кровать в общей комнате на 10 человек. Цены на отдельные номера вполне доступны.

Кровать в общем номере – 160 грн.

Кровать в женском/мужском номере – 230 грн.

Двухместный номер – 500 грн.

Средние цены указаны за одну ночь в августе.

Квартира

Если вам комфортнее отдыхать там, где меньше людей, то стоит рассмотреть вариант с квартирой. Забронировать жилье можно на сайте Airbnb.

Стоимость аренды в сутки – от 500 до 1 000 грн.











Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 3 фотографии

Преимущество собственной квартиры в том, что часто можно договориться с хозяином о заезде или выезде в удобное для вас время.

Что посмотреть во Львове?

Львов – это пешие прогулки на площади Рынок, на Высоком Замке или в Стрыйском парке. Это удобный город, чтобы просто выйти на улицу и гулять где угодно, даже не пользуясь общественным транспортом.

Площадь Рынок

Для начала придите на площадь Рынок и рассмотрите все поблизости. Здесь можно подняться на городскую ратушу (50 грн.), с которой, кстати, кроме прекрасного вида, можно увидеть ближайшие достопримечательности.











Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 3 фотографии

Стоит также прогуляться по соборах: храм Святого Андрея, Армянская церковь, Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, Доминиканский собор, Латинский кафедральный собор, церковь святых Ольги и Елизаветы, собор святого Юра.







Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 2 фотографии

Также вокруг расположено довольно много интересных музеев. Например, музей Аптеки, Арсенал, музей Стекла, Львовский исторический музей.

Замковая гора

Замковая гора или гора Высокий замок – это самая высокая точка города, с которой открывается красивый вид на Львов.

На вершине расположена смотровая площадка, к которой ведет спиральная пешеходная дорожка, освещаемая в темное время суток. Это создает особую романтическую атмосферу.

Оперный театр

Оперный театр – наиболее известный символ Львова, который изображен чуть ли не на всех открытках. А площадь у театра – одно из популярных мест для фото из путешествия.

Но вот внутрь Оперного заходят не все туристы. Хотя стоило бы. Поэтому можно приобрести билет на любой спектакль, чтобы посмотреть, как выглядит самый известный театр Львова изнутри.

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Лычаковское кладбище

Кладбище, конечно, не совсем типичное место для прогулок, однако Лычаковское кладбище такое же известное среди местных жителей, как и Байковое в Киеве или Пер-Лашез в Париже.

Проще говоря – это кладбище, на котором похоронены известные деятели украинского народа, такие как Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич, Владимир Ивасюк.

На могилах установлено более 500 скульптур и рельефов. Часть из них относятся к художественныхм памятникам европейского значения.

К тому же это одно из старейших коммунальных кладбищ в Европе.

Местная кухня

Найти место, где можно перекусить во Львове – легко, ведь заведения практически на каждом шагу. Поэтому если вы хотите почувствовать колорит львовской кухни, то вам стоит поискать что-то на площади Рынок. Там вы найдете место на любой бюджет.

В принципе, вы можете зайти в любое заведение, и вас накормят вкусно. Однако есть несколько мест, которые особенно пользуются популярностью среди туристов: Крыивка, театр Правды, Гасова лямпа, Сахар.

Реберня Под Арсеналом

Это место для настоящих любителей сочного мяса. Самое популярное блюдо, конечно же, ребра, ради которых люди стоят в очереди 1-2 часа. Но они того стоят.

Копальня кофе

Как банально это не было бы, но первая ассоциация со Львовом – кофе. Хотя на самом деле не во всех заведениях он такой вкусный, как должен быть. Нельзя сказать, что в Копальне вы попробуете лучший напиток в своей жизни, однако туда надо сходить ради зрелища. Спуститесь на нижний этаж и возьмите запаянный кофе.

Буденні бомбони

Буденні бомбони – это небольшая лавочка сразу у центра, где можно купить леденцы с необычными вкусами: мясо с помидором, сырный леденец, шампанское с клубникой, лук. Цена – от 8 грн за одну штуку.

Говорят, что лето – как маленькая жизнь. Действительно, лето – особая пора, мы путешествуем, отдыхаем, много улыбаемся. Уикенд во Львове подарит вам еще одну улыбку и станет прекрасным завершением вашей летней истории.

Кстати, ранее мы писали, как провести выходные в Луцке.