Штормовой ветер, обрушившийся на юг Украины, изменил берег Азовского моря в Кирилловке.
3 августа порывы ветра в Кирилловке были около 20-25 метров в секунду. Поэтому в результате сильного отлива море отступило и прибрежная полоса стала шире примерно на 20-30 метров.
Сам пляж значительно увеличился в размерах, а береговая линия отодвинулась к самому краю волнореза.
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Специалисты предупреждают, что отлив может измениться сильным приливом.
Поэтому эксперты просят не раскладывать вещи далеко от настоящего берега.
Напомним, на пляжах в Кирилловке Запорожской области из-за шторма нет ни одного отдыхающего.
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