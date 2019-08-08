Председатель Верховной рады Андрей Парубий созывает на первое заседание подготовительную группу народных депутатов.
Соответствующее заседание народные депутаты проведут 9 августа.
В подготовительную группу должны входить народные депутаты от партий, которые проходят в Верховную Раду по результатам парламентских выборов:
- Слуга народа – 17 представителей;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 3;
- ВО Батькивщина – 2;
- Европейская Солидарность – 2;
- Голос – 1.
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В состав подготовительной группы также могут входить народные депутаты мажоритарщики, которые регистрировались самовыдвижением.
К слову, газета Голос Украины опубликовала список народных депутатов Верховной Рады девятого созыва.
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