Председатель Верховной рады Андрей Парубий созывает на первое заседание подготовительную группу народных депутатов.

Соответствующее заседание народные депутаты проведут 9 августа.

В подготовительную группу должны входить народные депутаты от партий, которые проходят в Верховную Раду по результатам парламентских выборов:

Слуга народа – 17 представителей;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 3;

ВО Батькивщина – 2;

Европейская Солидарность – 2;

Голос – 1.

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В состав подготовительной группы также могут входить народные депутаты мажоритарщики, которые регистрировались самовыдвижением.

К слову, газета Голос Украины опубликовала список народных депутатов Верховной Рады девятого созыва.