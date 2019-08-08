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Факты / Украина / Политика

Подготовка к работе Верховной Рады: Парубий созывает заседание нардепов

Председатель Верховной рады Андрей Парубий созывает на первое заседание подготовительную группу народных депутатов.

Верховна Рада

Соответствующее заседание народные депутаты проведут 9 августа.

В подготовительную группу должны входить народные депутаты от партий, которые проходят в Верховную Раду по результатам парламентских выборов:

  • Слуга народа – 17 представителей;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 3;
  • ВО Батькивщина – 2;
  • Европейская Солидарность – 2;
  • Голос – 1.

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В состав подготовительной группы также могут входить народные депутаты мажоритарщики, которые регистрировались самовыдвижением.

К слову, газета Голос Украины опубликовала список народных депутатов Верховной Рады девятого созыва.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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