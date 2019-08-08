Сегодня, 8 августа, в восточных и центральных областях Украины ожидаются дожди с грозами.
В Украине 8 августа осадки ожидаются на западе, а также в некоторых центральных и северных областях.
На западе температура днем 28-31°, ночью 16-19°. Дожди с грозами ожидаются во всех областях.
На юге Украины 26-29° днем 18-20° ночью.
В восточных областях температура днем составит 26-29°, ночью до 14°.
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На севере страны 27-30° днем, ночью до 19°. Дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях.
В центральных областях днем 28-30°, ночью 15-17°.
В Киеве температура днем составит 27-29°, ночью 17-19°. Днем ожидается дождь с грозой.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в августе.
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