Сегодня, 8 августа, в восточных и центральных областях Украины ожидаются дожди с грозами.

В Украине 8 августа осадки ожидаются на западе, а также в некоторых центральных и северных областях.

На западе температура днем ​​28-31°, ночью 16-19°. Дожди с грозами ожидаются во всех областях.

На юге Украины 26-29° днем ​​18-20° ночью.

В восточных областях температура днем ​​составит 26-29°, ночью до 14°.

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На севере страны 27-30° днем, ночью до 19°. Дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях.

В центральных областях днем ​​28-30°, ночью 15-17°.

В Киеве температура днем ​​составит 27-29°, ночью 17-19°. Днем ожидается дождь с грозой.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в августе.