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Факты / Украина

Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий

8 августа умер основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

Помер Віталій Хлевицький

Умер Виталий Хлевицкий – основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Ему был 51 год.

– Он был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях, – говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается.

Виталий Хлевицкий родился 24 июня 1968 года в Ужгороде.

Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности радиоинженер.

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В 1998 году получил второе высшее образование с квалификацией юрист-правовед в Донецком национальном университете.

До 2014 года Хлевицкий занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.

Хлевицкий принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере информационной безопасности.

Напомним, 29 июля умер ветеран советской и украинской внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Источник: СБУ

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