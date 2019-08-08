Голова оборотня со стрелами в пасти теперь будет изображена на нарукавном знаке Командования сил специальных операций ВСУ.

На нарукавном знаке Командования сил специальных операций ВСУ будет изображен оборотень с золотыми глазами.

– Серебряная голова оборотня с золотыми глазами – олицетворяет руководящую, то есть главную структуру сил специальных операций. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках – нейтрализованный враг, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по легенде, казаки, которые превращались в волков, могли ловить руками и отбивать стрелы.

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Также на знаке размещен золотой двузуб покровителя спецназа – князя Святослава Храброго.

Новый знак символизирует целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными воинскими подразделениями спецназа.

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