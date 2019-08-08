Ураган в Киеве днем 8 августа валил деревья. Пострадали автомобили местных жителей.
Ураган с ливнем пронесся по Киеву днем в четверг, 8 августа. Снимками и видео с последствиями непогоды жители города делятся в соцсетях.
На фото видно, что ветер был такой силы, что валил деревья. Некоторые упали на припаркованные под ними автомобили. О силе дождя говорят другие снимки, на которых изображены столичные улицы, которые превратились в реки.
Пострадали ли из-за урагана люди, пока неизвестно.
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Из-за непогоды в Киеве образовались пробки.
Как сообщалось, сильный ливень в Одессе затопил улицы и автомобили, а также разрушил дороги.
Фото: Киев Оперативный, Обозреватель, Информатор