Ураган в Киеве днем 8 августа валил деревья. Пострадали автомобили местных жителей.

Ураган с ливнем пронесся по Киеву днем в четверг, 8 августа. Снимками и видео с последствиями непогоды жители города делятся в соцсетях.

На фото видно, что ветер был такой силы, что валил деревья. Некоторые упали на припаркованные под ними автомобили. О силе дождя говорят другие снимки, на которых изображены столичные улицы, которые превратились в реки.

Пострадали ли из-за урагана люди, пока неизвестно.































Ураган в Киеве: разбитые деревьями авто и пробки / 8 фотографий

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Baysarov (@ruslanbaysarov) 8 Авг 2019 в 5:03 PDT

Из-за непогоды в Киеве образовались пробки.

Как сообщалось, сильный ливень в Одессе затопил улицы и автомобили, а также разрушил дороги.

Фото: Киев Оперативный, Обозреватель, Информатор