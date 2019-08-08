За прошедшие сутки боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, применяя пулеметы и гранатометы.

В зоне ООС 7 августа боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было четыре обстрела позиций. Дважды вблизи Водяного, а также Лебединского – из стрелкового оружия, а неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север украинские позиции были обстреляны шесть раз: неподалеку Луганского – с автоматического гранатомета, дважды вблизи Южного – с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки – с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Зайцевого – с автоматического гранатомета и снайперского оружия и неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Потерь среди украинских бойцов нет.

К слову, с начала дня 8 августа противник уже дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

Ранее Факты ICTV публиковали фото и имена погибших под Павлополем бойцов.

Источник: ООС