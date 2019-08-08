ВВП в Украине будет расти до 5-7%в год, а военная мощь страны увеличится втрое.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что через пять лет Украина кардинально изменится.

Он пообещал, что военная мощь увеличится втрое, а ВВП будет расти до 5-7% в год.

Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, вскоре сформируем профессиональное правительство и подберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся, – сказал Владимир Зеленский во время выступления на бизнес-форуме в Турции.

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Владимир Зеленский также отметил, что в инфраструктуру Украины будет вложено не менее $20 млрд.

Чтобы привести в порядок 24 тыс. километров наших дорог; увеличить количество аэропортов, которые реально работают, до 15; обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность; утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса, – добавил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что рынок земли в Украине появится в 2020 году.