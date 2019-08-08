“Задолженности” Украины перед СНГ не может существовать в принципе, заявили в украинском МИД.

“Задолженность” Украины перед СНГ, о которой написали российские СМИ, является манипуляцией со стороны Кремля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Также представитель МИД опроверг информацию о якобы отсутствии “официального сообщения” о выходе нашего государства из организации.

Боднар напомнил, что СНГ не получает взносы от Украины с 2014 года, когда Киев отказался подписывать ежегодные решения о Едином бюджете органов Содружества.

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– Поэтому никакой “задолженности” не может существовать в принципе, – акцентировал он.

Напомним, в мае Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках СНГ.