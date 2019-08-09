Пенсионный фонд Украины запускает новую модель е-пенсия, с помощью которой граждане смогут “в один клик” обратиться за назначением выплат.

С сервисом е-пенсия предоставить документы на назначение пенсии можно будет в электронном виде. Они должны быть заверены электронной подписью.

После принятия решения о назначения пенсии придет СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр. Там вы сможете забрать пенсионное удостоверение.

Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней. Сервис является бесплатным.

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В ближайшее время Пенсионный фонд презентует мобильное приложение, через которое самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее. Например, можно будет узнать о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и прочее.

К слову, Кабмин Украины одобрил пилотный проект по доставке Ощадбанком пенсий домой отдельным категориям лиц.