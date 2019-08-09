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Факты / Украина

Голос против квот на глав комитетов Рады и предлагает свои кандидатуры

В партии Голос заявили, что нардепы от политсилы могут квалифицированно руководить парламентскими комитетами.

Вакарчук партия Голос

Партия Голос против квотного принципа в избрании руководителей комитетов. В партии считают, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм.

– Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом, – говорится в сообщении.

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Лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что они пришли в парламент хорошо подготовленными и готовы брать ответственность за депутатскую работу и стратегические перспективы.

Он отметил, что понимает возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов.

Ранее Факты ICTV публиковали список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду.

Источник: Интерфакс-Украина

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