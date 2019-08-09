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Факты / Украина

Нардепы Слуги народа подписали деларацию о развитии Киева

Новоизбранные депутаты Слуги народа подписали открытую декларацию о развитии Киева.

Нардепы Слуги народа подписали деларацию о развитии Киева

Новоизбранные народные депутаты Слуги народа подписали декларацию о развитии столицы Украины, определив принципы, на которых будут основываться новые правила функционирования столицы.

– Фактически – это те же принципы, которые мы провозглашали во время избирательной кампании и обещание им следовать в новой Верховной Раде. Мы выступаем против узурпации власти в городе и стремимся вернуть в Киеве народовластие и гордость киевлян за столицу – прокомментировал новоизбранный нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко.

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Декларация открыта для присоединения всех неравнодушных.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Слуга народа планирует госадминистрации заменить префектурами.

Фото: Dreamstime

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