Сейчас наблюдаются сложности с тем, чтобы изменить локацию Офиса президента.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что сейчас возникли финансовые сложности с переездом с улицы Банковой и некоторые вопросы с новым зданием.

Рассматривается список вариантов для переезда Офиса президента и все они находятся в центре столицы. Среди таких зданий называли Украинский дом, который был приоритетным, и Конгрессно-выставочный центр Парковый.

По словам Тимошенко, пока нет точного понимания того, как будут осуществлять переезд.

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– У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий, – сказал заместитель председателя Офиса президента.

Он добавил, что здание на Банковой не собираются сносить.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что депутатов Слуги народа ждут серьезные последствия, если они не будут выполнять свои обязанности.