ONE LOVE Coffee – киевская кофейня, которая попала в рейтинг лучших кофеен планеты по версии туристического издания Big 7 Travel. Чем удивляют и что предлагают попробовать – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась с ревизией в ONE LOVE Coffee PinchukArtCentre.

Кофейня находится на ул. Бассейная 1, 3-2. Попасть в заведение можно через PinchukArtCentre, поднявшись на шестой этаж.

Место, куда можно подняться после выставки и за чашечкой кофе в зале с панорамным видом обсудить увиденное, – пишут в сети заведения.

В эспрессо-баре работает приветливый и внимательный персонал, который поможет определиться с выбором кофе и десертов, рассказав о составе каждого. Правда, немного торопили с заказом. Не люблю лишнюю настойчивость.

Вопрос о различии между одним видом кофе от другого немного поставил официантку в тупик, хотя ответ я все же получила.











ONE LOVE Coffee: чем удивила одна из лучших кофеен планеты – Сытый в7 / 3 фотографии

Не без внимания останется и интерьер с атмосферой. Белые тона преобладают во всем помещении ONE LOVE Coffee.

С одной стороны зала открывается панорамный вид на столицу, а с другой стороны по центру расположен бар с профессиональным кофейным оборудованием. Разбавляют все это живые цветы и геометрическая мебель. Это место прекрасно подойдет для любителей хороших фото.











































ONE LOVE Coffee: чем удивила одна из лучших кофеен планеты – Сытый в7 / 11 фотографий

Занять место можно за стойкой, где открывается панорамный вид, на удобном диване или за столиком для компании. На некоторых столиках есть доска с шахматами, которыми можно сыграть.

Особенностью локации является книжная арт-библиотека от Taschen, которая представляет книги, посвященные аспектам искусства.

В ONE LOVE Coffee всегда многолюдно, свободного места может не оказаться.

Кроме классических напитков – эспрессо, лате, капучино, раф, здесь предлагают кофе, приготовленное альтернативными методами – кемикс, калита, аэропресс, фретта и другое.







ONE LOVE Coffee: чем удивила одна из лучших кофеен планеты – Сытый в7 / 2 фотографии

Наши бариста используют исключительно свежеобжаренный кофе, ведь он вкусный, ароматный и полезный в течение достаточно короткого срока, – пишут в сети эспрессо-бара.

Для приготовления молочных напитков в ONE LOVE Coffee используют органическое коровье молоко или растительное миндальное и кокосовое собственного приготовления.

В заведении также предлагают холодные и горячие напитки и предоставляют винную карту.

В меню есть завтраки, салаты, супы, сендвичи, закуски и десерты. Как для кафе, выбор небольшой, как для кофейни – отличный.

Я заказала себе капучино, латте макиато и чиа-пудинг персик-манго.

Капучино (150 мл) – 60 грн – несмотря на то, что в ONE LOVE Coffee кофе подают без сахара, капучино он не понадобился. Это натурально мягкий и сладковатый вкус, без какой-либо горечи и неприятного послевкусия.

Латте макиато (280 мл) – 65 грн – маленькое коричневое пятнышко, оставшееся на поверхности воздушной пены. К сожалению, его подали не в айриш-бокале, поэтому слоистости увидеть не смогла. Сильнее чувствовалось молоко, а не кофе, все так, как должно быть.

Чиа-пудинг персик-манго – 87 грн – семена чиа, кокосовое молоко, пюре манго и персик. Такой себе легкий, богатый минералами и витаминами десерт собственного приготовления, без запоминающегося яркого вкуса. Семена чиа снижают аппетит и помогают справится с чувством голода, насытив организм на долгое время.

Ценник в ONE LOVE Coffee завышен, но учитывать нужно расположение заведения. Капучино обойдется в 60-80 грн, латте макиато – 65-85 грн, эспрессо – 45 грн, лимонад – 95-120 грн, молочный коктейль – 80-100 грн. Десерты от 45 грн до 130 грн. Завтраки от 65 грн до 145 грн.

Не скажу, что ONE LOVE Coffee – это то место, где вы сможете побыть наедине с собой, но это то место, где каждый погружен в свои мысли, дело или разговоры.

Иногда в заведении проводят вечера живой музыки, вечеринки с DJ-сетами, уроки рисования и дни игры в шахматы. Расположение кофейни создает неповторимую уютную атмосферу творческого тайника от внешнего мира. Рекомендую заглянуть в ONE LOVE Coffee хотя бы один раз.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева