ONE LOVE Coffee – киевская кофейня, которая попала в рейтинг лучших кофеен планеты по версии туристического издания Big 7 Travel. Чем удивляют и что предлагают попробовать – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась с ревизией в ONE LOVE Coffee PinchukArtCentre.
Кофейня находится на ул. Бассейная 1, 3-2. Попасть в заведение можно через PinchukArtCentre, поднявшись на шестой этаж.
Место, куда можно подняться после выставки и за чашечкой кофе в зале с панорамным видом обсудить увиденное, – пишут в сети заведения.
В эспрессо-баре работает приветливый и внимательный персонал, который поможет определиться с выбором кофе и десертов, рассказав о составе каждого. Правда, немного торопили с заказом. Не люблю лишнюю настойчивость.
Вопрос о различии между одним видом кофе от другого немного поставил официантку в тупик, хотя ответ я все же получила.
Не без внимания останется и интерьер с атмосферой. Белые тона преобладают во всем помещении ONE LOVE Coffee.
С одной стороны зала открывается панорамный вид на столицу, а с другой стороны по центру расположен бар с профессиональным кофейным оборудованием. Разбавляют все это живые цветы и геометрическая мебель. Это место прекрасно подойдет для любителей хороших фото.
Занять место можно за стойкой, где открывается панорамный вид, на удобном диване или за столиком для компании. На некоторых столиках есть доска с шахматами, которыми можно сыграть.
Особенностью локации является книжная арт-библиотека от Taschen, которая представляет книги, посвященные аспектам искусства.
В ONE LOVE Coffee всегда многолюдно, свободного места может не оказаться.
Кроме классических напитков – эспрессо, лате, капучино, раф, здесь предлагают кофе, приготовленное альтернативными методами – кемикс, калита, аэропресс, фретта и другое.
Наши бариста используют исключительно свежеобжаренный кофе, ведь он вкусный, ароматный и полезный в течение достаточно короткого срока, – пишут в сети эспрессо-бара.
Для приготовления молочных напитков в ONE LOVE Coffee используют органическое коровье молоко или растительное миндальное и кокосовое собственного приготовления.
В заведении также предлагают холодные и горячие напитки и предоставляют винную карту.
В меню есть завтраки, салаты, супы, сендвичи, закуски и десерты. Как для кафе, выбор небольшой, как для кофейни – отличный.
Я заказала себе капучино, латте макиато и чиа-пудинг персик-манго.
Капучино (150 мл) – 60 грн – несмотря на то, что в ONE LOVE Coffee кофе подают без сахара, капучино он не понадобился. Это натурально мягкий и сладковатый вкус, без какой-либо горечи и неприятного послевкусия.
Латте макиато (280 мл) – 65 грн – маленькое коричневое пятнышко, оставшееся на поверхности воздушной пены. К сожалению, его подали не в айриш-бокале, поэтому слоистости увидеть не смогла. Сильнее чувствовалось молоко, а не кофе, все так, как должно быть.
Чиа-пудинг персик-манго – 87 грн – семена чиа, кокосовое молоко, пюре манго и персик. Такой себе легкий, богатый минералами и витаминами десерт собственного приготовления, без запоминающегося яркого вкуса. Семена чиа снижают аппетит и помогают справится с чувством голода, насытив организм на долгое время.
Ценник в ONE LOVE Coffee завышен, но учитывать нужно расположение заведения. Капучино обойдется в 60-80 грн, латте макиато – 65-85 грн, эспрессо – 45 грн, лимонад – 95-120 грн, молочный коктейль – 80-100 грн. Десерты от 45 грн до 130 грн. Завтраки от 65 грн до 145 грн.
Не скажу, что ONE LOVE Coffee – это то место, где вы сможете побыть наедине с собой, но это то место, где каждый погружен в свои мысли, дело или разговоры.
Иногда в заведении проводят вечера живой музыки, вечеринки с DJ-сетами, уроки рисования и дни игры в шахматы. Расположение кофейни создает неповторимую уютную атмосферу творческого тайника от внешнего мира. Рекомендую заглянуть в ONE LOVE Coffee хотя бы один раз.Читайте: Как правильно выбирать фрукты: советы эксперта - Сытый в7 БПШ: беляши, пончики или шаурма - заведение с уличной едой - Сытый в7 Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн - Сытый в7
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Карина Зуева