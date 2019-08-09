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Факты / Украина

Погода в Украине на 9 августа (КАРТА)

Сегодня, 9 августа, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Погода

9 августа ночью в центральных областях, на севере Левобережья и Одесской области, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, на побережье морей до 21°С; днем 24-29°С, в южной части местами 30-32°С.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 августа

В Киеве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в августе.

Источник: Укргидрометцентр

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