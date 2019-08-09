Сегодня, 9 августа, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.
9 августа ночью в центральных областях, на севере Левобережья и Одесской области, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, на побережье морей до 21°С; днем 24-29°С, в южной части местами 30-32°С.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 августа
В Киеве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в августе.
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