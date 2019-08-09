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Факты / Украина

Поваленные деревья и полметра воды – последствия непогоды в Одессе

В Одессе из-за сильного ливня и штормового ветра объявлено штормовое предупреждение.

Поваленные деревья и полметра воды – последствия непогоды в Одессе

В Одессе на некоторых улицах после сильного ливня из-за подтопления не ходят трамваи.

Кроме того, в городе поднялся сильный штормовой ветер. Улицу Балковскую уже начало затапливать, движение там осложнено, не ездят трамваи №15 и №22.

Уровень воды на Дерибасовской улице достиг полуметра.

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На трассе Одесса-Киев автомобили также съезжают на обочину.

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Поваленные деревья и полметра воды – последствия непогоды в Одессе / 6 фотографий

Возле театра музкомедии на контактную сеть упало дерево. В результате трамваи №5 и №28 прекратили движение.

На улице генерала Петрова ветка упала на сеть, не ездит 10-й трамвай.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одесской области селевой поток уничтожил имущество и убил мужчину.

Фото: Думская

Источник: Думская

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